Thailands konge har benådet tidligere statsminister Thaksin Shinawatra etter at han ble dømt til åtte måneders fengsel.

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I forbindelse med feiringen av bursdagen til dronning Suthida av Thailand i dag, 3. juni, benådet hennes ektemann, kong Maha Vajiralongkorn, flere fanger som ifølge justisdepartementet oppfyller visse krav til benådning, og en av disse kongelige benådningene var den tidligere thailandske statsministeren Thaksin Shinawatras benådning. Thaksin, som ble prøveløslatt i forrige måned etter å ha sonet åtte måneder i fengsel, hadde bare litt over tre måneder igjen av sin ettårige dom, som skulle utløpe i september.

Den 76 år gamle tidligere lederen vendte tilbake til Thailand etter 15 år i frivillig eksil for å møte i retten tiltalt for maktmisbruk og interessekonflikt under sin regjeringsperiode fra 2006 til 2011. Han vendte tilbake samme dag som et parti alliert med ham sikret seg tilstrekkelig parlamentarisk støtte til å danne regjering, men noen timer senere måtte han legges inn på sykehus og deretter sendes i fengsel. Dommen var allerede redusert til ett år av kongen selv, men han tilbrakte seks måneder på sykehus før han ble innvilget prøveløslatelse.

Thaksin Shinawatra tilhører milliardærfamilien Shinawatra, en av de mektigste og mest innflytelsesrike i landet, som har formet flere populistiske regjeringer ledet av medlemmer av familieklanen eller av allierte som står dem svært nær.

Justisminister Rutthaphon Naowarat sa til Reuters-journalister at selv om Thaksin Shinawatra oppfylte kravene for benådning, var det fortsatt noen administrative formaliteter som måtte løses før den elektroniske merkingen av ham kunne fjernes.