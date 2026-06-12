Thailands prinsesse Bajrakitiyabha er død etter å ha ligget i koma i fire år

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Det er bekreftet at Thailands prinsesse Bajrakitiyabha er død i en alder av 47 år. Den thailandske prinsessen hadde tilbrakt de siste fire årene i koma etter å ha kollapset under et offentlig oppdrag i desember 2022, og nå er det rapportert at hun er død etter at tilstanden hennes forverret seg.

Prinsesse Bajrakitiyabha var arveberettiget som den thailandske kongens eldste datter, og arvefølgen er nå redusert til hennes to søsken.

Ifølge Sky News fungerte prinsesse Pa, som hun ofte ble kalt, som Thailands ambassadør i Østerrike, Slovenia og Slovakia mellom 2012 og 2014, samtidig som hun tok en mastergrad ved Cornell University i New York og jobbet i den thailandske riksadvokatens kontor i årene før det.

Før hun mistet bevisstheten og havnet i koma, hadde prinsesse Pa returnert til Thailand og tilbrakt årene som FN-ambassadør, stabssjef i hæren og også som en sentral figur i veldedighetsinitiativer, blant annet for rettighetene til fengslede kvinner i landet.