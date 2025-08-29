Thailands statsminister avsatt på grunn av lekkede telefonsamtaler

HQ

Siste nytt om Thailand . Thailands regjering er rystet etter at landets yngste statsminister ble avsatt fredag som følge av en lekket telefonsamtale med Kambodsjas tidligere leder.

Uttalelsene førte til økte spenninger under en nylig oppstått grensetvist, og provoserte frem omfattende kritikk. Den regjerende familien, som lenge har hatt stor innflytelse i thailandsk politikk, står nå overfor spørsmål om dens evne til å opprettholde kontrollen, ettersom koalisjonen sliter med intern splittelse.

Lovgiverne må snart nominere en ny leder, samtidig som forsinkede reformer og synkende offentlig støtte kan destabilisere administrasjonen ytterligere. Den politiske turbulensen kommer også midt i en tid med økende krav om ansvarlighet og åpenhet i Bangkoks maktkorridorer.

"Å utnevne en ny statsminister ... vil bli vanskelig og kan ta lang tid", sier Stithorn Thananithichot, statsviter ved Chulalongkorn-universitetet. "Det er ikke lett for alle partiene å samordne sine interesser", sier han. "Pheu Thai vil ha en ulempe."