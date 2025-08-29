Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Thailands statsminister avsatt på grunn av lekkede telefonsamtaler

Thailands grunnlovsdomstol avsatte statsminister Paetongtarn Shinawatra fra sin stilling fredag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Siste nytt om Thailand. Thailands regjering er rystet etter at landets yngste statsminister ble avsatt fredag som følge av en lekket telefonsamtale med Kambodsjas tidligere leder.

Uttalelsene førte til økte spenninger under en nylig oppstått grensetvist, og provoserte frem omfattende kritikk. Den regjerende familien, som lenge har hatt stor innflytelse i thailandsk politikk, står nå overfor spørsmål om dens evne til å opprettholde kontrollen, ettersom koalisjonen sliter med intern splittelse.

Lovgiverne må snart nominere en ny leder, samtidig som forsinkede reformer og synkende offentlig støtte kan destabilisere administrasjonen ytterligere. Den politiske turbulensen kommer også midt i en tid med økende krav om ansvarlighet og åpenhet i Bangkoks maktkorridorer.

"Å utnevne en ny statsminister ... vil bli vanskelig og kan ta lang tid", sier Stithorn Thananithichot, statsviter ved Chulalongkorn-universitetet. "Det er ikke lett for alle partiene å samordne sine interesser", sier han. "Pheu Thai vil ha en ulempe."

Thailands statsminister avsatt på grunn av lekkede telefonsamtaler
Bangkok, Thailand - 18. august 2024: Thailands statsminister Paetongtarn Shinawatra deltar på en pressekonferanse i Pheu Thais partihovedkvarter etter en seremoni for kongelig støtte i Bangkok. // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterThailand


Loading next content