Thailands statsminister triumferer i mistillitsavstemning

Siste nytt om Thailand . Thailands statsminister Paetongtarn Shinawatra har klart seg gjennom en mistillitsavstemning og sikret seg støtte fra 319 lovgivere i et parlamentarisk oppgjør som satte hennes lederskap på prøve tidlig i hennes periode.

Opposisjonen angrep henne for å mangle økonomisk ekspertise, for å være for påvirket av sin far og for å nyte godt av hans rikdom. Til tross for disse beskyldningene fikk den yngste statsministeren i Thailands historie solid støtte fra sin koalisjon bestående av 11 partier.

Avstemningen, som kommer midt i den pågående politiske turbulensen, signaliserer styrken i Paetongtarns posisjon. Det gjenstår imidlertid å se om hennes lederskap kan navigere i de økende utfordringene som ligger foran henne, inkludert politisk opposisjon og økonomiske problemer.