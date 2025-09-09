Thailands tidligere statsminister tilbake i fengsel

HQ

"Tiltalte kjente til de faktiske forhold eller var klar over at situasjonen ikke var en kritisk nødsituasjon. Tiltalte hadde kun en kronisk tilstand som kunne behandles poliklinisk og ikke krevde sykehusinnleggelse," sa Høyesterett i dag. Thailands tidligere statsminister Thaksin Shinawatra har dermed blitt beordret tilbake til fengselet etter at Høyesterett slo fast at hans forlengede sykehusopphold var en taktikk for å unngå fengselsstraff. Dommen kommer etter en kort retur fra flere år i eksil, en periode der Thaksins helsepåstander utløste kontroverser og offentlig debatt. Familien Thaksin, som en gang var en dominerende kraft i thailandsk politikk, har opplevd gjentatte rettslige tilbakeslag, blant annet da datteren hans ble avsatt fra sitt embete. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!