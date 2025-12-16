Thales presenterer mini-sonar som skal hjelpe undervannsdroner med å jakte på ubåter

HQ

Det franske forsvarsselskapet Thales har utviklet et nytt miniatyrisert sonarsystem designet for undervannsdroner, som skal gjøre det lettere å oppdage fiendtlige ubåter. Selskapet planlegger å presentere teknologien for Storbritannias Royal Navy denne uken.

Sonarsystemer er vanligvis store og tunge, noe som begrenser dem til ubåter og skip i full størrelse. Thales sier at den nye designen er "mye mindre og lettere", slik at den kan monteres på ubemannede undervannsfarkoster, eller undervannsdroner.

Brukes av droner som opererer sammen med bemannede ubåter

Systemet kan brukes av droner som opererer ved siden av ubåter med mannskap, og fungerer som ekstra "øyne og ører" for å skanne etter trusler foran eller bak. Det kan også brukes alene for å overvåke viktige områder, beskytte undersjøiske kabler og rørledninger eller bidra til å spore mistenkelig undervannsaktivitet.

Framskritt innen elektronikk, kraftsystemer og kunstig intelligens har gjort den kompakte designen mulig. Programvare for kunstig intelligens bidrar til å analysere undervannslyder raskere og mer nøyaktig, noe som øker sjansene for å oppdage ubåter samtidig som kostnadene holdes nede.

Thales sier at teknologien kan spille en rolle i fremtidige britiske sjøforsvarsplaner, inkludert prosjekter som tar sikte på å beskytte Nord-Atlanteren. Selv om det ennå ikke er lagt inn noen bestillinger, forventer selskapet stor interesse fra Royal Navy og dets allierte.

