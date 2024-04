Thandiwe Newton slutter seg til Wednesday sesong 2

HQ

Første sesong av Wednesday hadde en ganske imponerende rollebesetning, noe som uten tvil var en av grunnene til at serien ble en massiv hit for Netflix da den debuterte på strømmetjenesten. For den andre sesongen av serien har Netflix styrket sine rekker, og lagt til flere kjente stjerner for å forbedre den allerede imponerende rollebesetningen.

Etter at Steve Buscemi nylig ble lagt til, har det nå blitt bekreftet at Thandiwe Newton også blir med i rollebesetningen. Variety er ennå ikke i stand til å bekrefte hvilken rolle Newton vil påta seg for serien, eller til og med noen plottdetaljer. Alt dette holdes under lås og nøkkel av streameren.

Newton er best kjent for sin rolle i Westworld, men har tidligere dukket opp i en rekke verk, inkludert Big Mouth, Chicken Run: Dawn of the Nugget, Solo: A Star Wars Story, Mission: Impossible II, Interview with the Vampire, , og mer. Hun vil bli med i slike som Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Fred Armisen og George Burcea, som hver av dem utgjør resten av Addams Family i showet.