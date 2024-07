HQ

Thank Goodness You're Here Coal Supper er en av de mest komplette, velkonstruerte visuelle spillopplevelsene jeg har hatt æren av å se på på mange år, men dessverre er det også et lysende eksempel på hvor komplekse spill er å designe og konstruere, ettersom det må være minneverdig, engasjerende interaktivitet ved siden av alt det andre som gjør en spillopplevelse tilfredsstillende.

Ta ikke feil; denne Monty Python-aktige, tegneserieaktige og nesten drømmeaktige gjengivelsen av en liten, trang gruvelandsby i det som ser ut som 1980-tallets England, er en av de mest oppfinnsomme og unike settingene for et spill jeg kan huske. Den visuelle overdådigheten i denne håndtegnede settingen slutter aldri å imponere i løpet av de fire til seks timene spillet varer, og det er alltid stoppesteder stappfulle av små detaljer overalt hvor du ser. Barnsworth er navnet på byen, og du er en bisarr liten mann som har kommet tidlig til et møte med byens borgermester. Du blir oppfordret til å utforske byen mens du venter, og ender opp som en slags altmuligmann, som hjelper den lokale frityrbutikken med å kickstarte dagens fish and chips-produksjon og hjelper byens grønnsakshandler med å innse at det å ha et komisk stort hode ikke er så ille. Det er premisset, og det er ikke mye til egentlig historie. Thank Goodness You're Here konstruerer sin karikatur rundt omgivelsene, ikke den direkte fortellingen, og det er både en velsignelse og en forbannelse.

Ok, tid for struktur. Barnsworth er delt inn i forskjellige seksjoner, og mens noen av dem bare besøkes én gang i løpet av å løse de nevnte humoristiske oppgavene for byens sprø innbyggere, er det tre eller fire som du kommer tilbake til på en sirkulær måte. Du ser spillet fra forskjellige perspektiver, for det meste isometrisk, men noen ganger fra siden, og med bare to mekanikker; et hopp og et spark, interagerer du litt halvhjertet med omgivelsene dine.

Den ufattelig enkle spillformelen og sløyfen som er konstruert gjennom den, er enormt tilfredsstillende, men Thank Goodness You're Here føles ikke spesielt godt å spille direkte, og mangler egentlig den mekaniske og strukturelle allsidigheten som matcher den visuelle og auditive oppfinnsomheten utvikleren Coal Supper har skapt. Deres forrige spill, The Good Time Garden, hadde også et begrenset utvalg av mekanikker, men her kan du i det minste plukke opp ting. Her aktiveres alle spillets sentrale nøkkelpunkter enten ved å hoppe eller sparke, og ikke på den kule Mario-måten.

Det hjelper heller ikke at hele mosaikkidentiteten der oppgavene du får av byfolket bare henger løst sammen, og det føles ikke som om det er noen logisk progresjon mot en faktisk løsning. Du får beskjed om at en byboer har stjålet en mekanikers verktøy, men måten du finner gjenstanden på virker ufortjent, tilfeldig og uengasjerende. Du snubler alltid inn i løsningen som om hvert stopp på veien er planlagt på forhånd, men mens noen spill lett kan fremstå som en organisert berg-og-dal-bane-tur, passer det bare ikke sammen med den litt åpne strukturen, for ikke å snakke om den syklusbaserte måten du navigerer i Barnsworth på.

Av de viktigste ankepunktene må vi dessverre også nevne hovedpersonen vår. Det er så mange fargerike karakterer i Barnsworth at halvparten ville vært nok, og de oser alle av personlighet, oppfinnsomhet og kreativitet. Bortsett fra én. Og det er deg. Her spiller du som en bisarr liten mann, og selv om poenget er at du ikke snakker, gestikulerer eller reagerer på alt det gale som skjer rundt deg, er det litt misforstått. Ja, i mange slapstick-komedier har man en litt logisk, avmålt person i rommet som fungerer som et ankerfeste og referanse for alt det tåpelige som skjer, men her er det en forspilt mulighet at du ikke kjenner deg igjen med ... ja, bare noe.

Selv om interaksjonen er så begrenset at det tar noe av underholdningspotensialet, er Thank Goodness You're Here en helt unik opplevelse. Det er vanskelig å plassere utvikleren Coal Suppers estetiske referanseramme, men det er litt gammel Mad Magazine, det er Cartoon Network fra 00-tallet, det er Monty Python, det er moderne Adult Swim. Det er et visuelt overflødighetshorn uten like, og fra første til siste minutt finner spillet måter å overraske og imponere deg på. Legg til et lydspor som er en fulltreffer, og kombinert med genuint fantastisk humor er dette ... så, så morsomt.

Spillets lydspor, grafikk, oppfinnsomhet, stemmeskuespill og omgivelser er helt i toppklasse. Det betyr også at jeg kan anbefale spillet til deg nå, men med et ganske alvorlig forbehold. Hvis Coal Supper hadde endt opp med en spillmodell som var like interessant å engasjere seg i rent mekanisk som den er rett og slett fantastisk å se på, oppleve og lytte til, så ville dette ha vært et av årets beste spill. Men det er bare ikke tilfelle. Det betyr imidlertid ikke at denne unike berg-og-dal-baneturen ikke er verdt inngangsprisen.