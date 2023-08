Thank Goodness You're Here! er et nytt spill fra Untitled Goose Game-utgiveren Panic Inc.

HQ

En uventet, men svært sjarmerende avsløring på årets Gamescom var Thank Goodness You're Here!, det nyeste prosjektet fra Untitled Goose Game utgiveren Panic Inc.

I den håndtegnede komedietittelen, som beskrives som en "slapformer", skal spillerne utforske og sette sitt preg på den bisarre nord-engelske byen Barnsworth.

I den offisielle beskrivelsen av spillet fra Panic Inc. står det følgende:

"Etter å ha kommet tidlig til et stort møte med borgermesteren i en bisarr nord-engelsk by, tar en omreisende selger seg tid til å utforske og møte lokalbefolkningen, som alle er svært ivrige etter å gi ham en rekke stadig merkelige jobber... Thank Goodness You're Here! er en slapformer-komedie som utspiller seg over tid etter hvert som spillernes utforskning og påfunn setter sitt preg på den merkelige byen Barnsworth. For hvert oppdrag som utføres, åpner det seg nye områder i byen, stadig merkelige oppgaver blir tilgjengelige, og klokken tikker mot selgerens store møte. Byens fargerike innbyggere vekkes til live med livlig håndtegnet animasjon, fullstemt dialog og vegg-til-vegg-vitser."

Ingen eksakt lanseringsdato ble bekreftet, men det ble kunngjort at Thank Goodness You're Here! lanseres en gang i 2024 på Nintendo Switch, PC og PS5.

Du kan ta en titt på spillets fargerike avsløringstrailer nedenfor: