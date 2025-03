Thank Goodness You're Here! kåret til årets spill i Storbritannia UKIE har delt listen over prismottakere for årets seremoni.

HQ Selv om mye fokus vanligvis legges på BAFTA Game Awards som Storbritannias største videospill-sentriske prisutdelingsseremoni, er det andre show som skjer i løpet av året også. Golden Joysticks skjer hvert år, og det samme gjør UKIE Video Game Awards, med sistnevnte til og med nylig for 2025-arrangementet. Showet samlet mange av Storbritannias største videospillnavn for å feire og til og med legge til noen nye navn til den berømte Hall of Fame også. Når det gjelder hvem vinnerne av de forskjellige prisene er, kan hele listen sees nedenfor.

Beste britiske mobilspill - Monument Valley 3



Beste PC-spill - Lego Horizon Thank Goodness You're Here!



Beste britiske konsollspill - Lego Horizon Adventures



Beste britiske Mixed Reality-spill - Just Dance VR



Mester i bærekraft - Playground Games



Mester i mangfold og inkludering - Women in Games



Beste britiske utvikler - FuturLab



Beste britiske utgiver - Playstack



Rising Star - Spilt Milk Studios



Årets spill i Storbritannia Thank Goodness You're Here!

I henhold til Hall of Fame har følgende personer blitt lagt til :

David Braben



Carolin Krenzer



David Jones



Demis Hassabis



Meghna Jayanth

Er du overrasket over noen av disse vinnerne eller noen av spillene som kanskje ikke vant en pris, som Senua's Saga: Hellblade II, som fikk 11 BAFTA-nominasjoner.