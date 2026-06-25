Arbeidsmarkedet er i ruiner akkurat nå. Enten du er på jakt etter en jobb akkurat nå eller ikke har støvet av CV-en din på flere år, er det vanskelig å ignorere det faktum at det kan være utrolig vanskelig å få seg en jobb på grunn av fremveksten av AI, masseoppsigelser og flere søkere enn noensinne. Dette gjelder spesielt i spillbransjen, og utvikleren IceLemonTea Studio har bestemt seg for å skildre en dystopisk fremtid av hvordan arbeidsmarkedet kan se ut i sitt Papers, Please-lignende spill Thank You For Your Application.

Etter å ha blitt ansatt som midlertidig, juniorintervjuer, får vi i oppgave å gå gjennom søknadene til kandidater som søker jobb i et stort, ansiktsløst selskap. Vi går gjennom CV-er, vitnemål, arbeidsattester, psykologiske vurderinger og mer, på jakt etter eventuelle uoverensstemmelser som vil føre til at en søker blir avvist. I likhet med Papers, Please vil du bli kontaktet av folk som trygler om å få gå videre til neste trinn, selv om de ikke oppfyller alle kravene for å bestå. Viser du medfølelse, blir lønnen din kuttet. Med regninger å betale og en familie å forsørge, kan du ikke alltid ta det riktige valget for alle andre og det riktige valget for deg selv.

Spillopplevelsen i Thank You For Your Application er svært tilfredsstillende, og du vil forvandle deg til en fullstendig ond HR-representant når du kaster noens drømmer til side på grunn av et feilstavet firmanavn på ansettelsesbeviset deres. Det blir litt for mye informasjon av og til, ettersom nye kriterier kommer inn via oppslagstavlen for hver dag som går, men så snart du kommer inn i rytmen i en arbeidsdag, vil du raskt bli mer maskin enn menneske når du umiddelbart ignorerer en kandidats raske «hei» og bønnfulle smil for å gå gjennom alle dokumentene deres så fort som mulig, for så enten å sende dem videre til neste trinn eller sende dem inn i skuffelsens land.

Thank You For Your Application har en litt lysere stemning sammenlignet med Papers, Please. Det handler ikke akkurat om liv og død, for selv om du avviser noen, kan de komme tilbake til deg på et senere tidspunkt etter å ha lykkes i livet. Dystopien er annerledes, ettersom IceLemonTea på en smart måte har skapt en verden som på papiret ser ut til å ha det bra, takket være de store konsernene som sørger for at ingen egentlig er klar over hvor mye den desperate jakten på jobber driver folk til depresjon og manisk oppførsel, og at store selskaper knuser tettsteder, byer og til og med land under vekten av sin grådighet. Alt er smil og glede, helt til sprekkene begynner å vise seg.

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Spillet har mye unik personlighet og stil. Designene er livlige og pikselerte, akkurat som karakterene, så du har ikke noe imot å møte den samme nyutdannede for tredje gang på en dag. Noen av replikkene ved de vanlige avslagene kan bli litt repeterende, men fordi spillmekanikken med å finne forskjellene er så engasjerende, legger du knapt merke til hva som blir sagt i en samtale før spørsmål-og-svar-delen dukker opp. Det er delvis til skade for spillet, siden det førte til at jeg sjelden var fokusert på noe annet enn informasjonen foran meg mens jeg spilte, så noen elementer i historien gikk tapt underveis. Det meste av historien får du med deg via e-poster i leiligheten din i spillet, eller gjennom samtaler på vei hjem fra jobb. Selv om du følger med så godt du kan, kan det likevel være lett å miste tråden underveis og ende opp med en ubehagelig overraskelse.

«Thank You For Your Application » har flere avslutninger, og noen av dem kan overraske deg hvis du ikke er forsiktig. Jobber du for mye overtid, dør du for eksempel av utmattelse. Eller kjøper du noe fra «svartmarkedet» i spillets butikk, vil du en dag få beskjed om at kjøpshistorikken din vil bli delt med firmaet ditt, og til slutt ender du opp med å bli sparket. Det som er frustrerende med disse avslutningene, er at mens noen av dem kan løses ganske enkelt ved å laste inn en tidligere lagring, krever andre at du i praksis endrer forløpet av det gamle spillet ditt eller starter et nytt. Siden en gjennomspilling av « Thank You For Your Application » tar rundt 5 timer, er det ikke så mye galt i at spillet ønsker at du skal spille det flere ganger. Imidlertid står denne gjenspillbarheten i kontrast til kjerneloopen. Kandidatene du får er ikke tilfeldige, så vidt jeg kunne se, og hvis du husker hvem du skal godkjenne og hvem du skal avvise, mister opplevelsen mye av sin spenning.

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Etter hvert som historien utvikler seg, vil du oppleve at det blir vanskeligere å opprettholde dine vanlige arbeidsmønstre. Balansen mellom jobb og privatliv er i praksis en saga blott, men du har også lillesøsteren din og moren din å ta vare på, i tillegg til en liten revolusjon du kanskje har lyst til å delta i. Det finnes mange valgmuligheter og mange avslutninger, men det kan til tider være vanskelig å holde rede på hva som skjer, hovedsakelig fordi alle har navn som består av en bokstav etterfulgt av to tall. Da en fyr ved navn K88 ville snakke med meg på toget hjem, hadde det vært fint om bildet av ham hadde dukket opp mens han snakket til meg, for jeg kunne for alt i verden ikke huske hvordan han så ut. Navngivningen av karakterene bidrar til verdens tema ved å redusere alles individuelle identitet til tre symboler, men det gjør det også vanskelig å knytte seg til noen av karakterene som individer. Navngivningen av noen av organisasjonene i spillet lider av en lignende mangel på identitet, og når noen kommer bort til meg og kaller meg sin kamerat, kan jeg derfor ikke huske om jeg skal heie på eller prøve å stoppe disse folkene. Det hele blir litt vagt etter halvveis, og karakterens historie føles som om den havner i bakgrunnen i forhold til større verdenshendelser - hendelser du ikke engang får se hvis du gjør en dum feil midt i et spillgjennomløp.

Men bortsett fra sluttene, var jeg gjennomgående fascinert av verdenen og historien i * Thank You For Your Application *. Jeg skulle bare ønske det hadde vært litt mer oversiktlig, slik at jeg kunne fordype meg enda mer i spillets velskapte dystopi. Spillingen er utrolig morsom og gir deg den onde tilfredsstillelsen hver gang du avviser en søknad, helt til hjertet ditt blir rørt av noen som forteller deg at de trenger denne jobben, ellers vil de skuffe alle de noen gang har kjent. Det er et spill i stil med «Papers, Please», men med mye av sin egen unike sjarm, og et spill som føles vel verdt de få timene du sannsynligvis vil bruke på det.