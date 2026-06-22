Thank You For Your Application tjente inn utviklingskostnadene på under 24 timer

Kanskje har du allerede sjekket ut spillet selv i løpet av helgen, men hvis ikke, så lanserte utvikleren IceLemonTea Studio « Thank You For Your Application » forrige uke, og spillet ble en enorm suksess blant PC-spillere.

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I en pressemelding avsløres det hvor stor suksess spillet allerede har vært, og IceLemonTea opplyser at « Thank You For Your Application » tjente inn hele utviklingskostnadene på bare 22 timer. Ja, på under ett døgn gikk spillet i null og er nå rett og slett en økonomisk suksess for studioet, som har ambisjoner om å fortsette å forbedre tittelen.

Når det gjelder hvordan IceLemonTea har tenkt å videreutvikle « Thank You For Your Application », får vi i et blogginnlegg på Steam vite at den nærmeste fremtiden byr på flere oppdateringer for å forbedre ytelsen og fikse feil, men også planer om å introdusere flere lokaliserte språk – med spansk og russisk blant de mest etterspurte – samt planer om å innføre en «Endless Mode».

Det er også planer om å lansere konsoll- og mobilversjoner av spillet, som forventes å komme «senere i år».