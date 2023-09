That 70s Show-skuespilleren Danny Masterson dømt til 30 års fengsel

HQ

Etter å ha blitt anklaget for voldtekt ble Danny Masterson arrestert for en stund siden, før han ble stilt for retten. I dag kom dommen i denne rettssaken, og den innebærer at skuespilleren risikerer 30 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to av de tre tiltalepunktene, ettersom juryen ikke kunne enes om det siste av de tre tiltalepunktene. Mastersons karriere er dermed over, og sannsynligheten for at han kommer tilbake etter dette virker ikke-eksisterende.

Skuespilleren ble raskt populær på slutten av 90-tallet med sin rolle som den elskelige junkien Hyde i That 70s Show, en rolle han ikke valgte å gjenta (eller rettere sagt ikke ble invitert til) da spin-off-serien That 90s Show hadde premiere nylig. Masterson fikk også sparken fra innspillingen av Netflix-serien The Ranch i 2017 da voldtektsanklagene ble kjent.

Statsadvokaten i Los Angeles kom med følgende uttalelse etter at dommen ble kunngjort, til CBS:

"Dette har vært en lang og vanskelig vei for ofrene til Mr. Masterson".

"De overlevde ikke bare overgrepene hans, de overlevde også et system som ofte ikke er snilt mot ofrene."