The 9th Dragon

The 9th Dragon byr på hardkokte eventyr i Hongkongs mest beryktede bydel

Gjør deg klar for en tur tilbake til det gylne 80-tallet, der en actionfylt reise til Kowloon Walled City venter på deg.

Hvis du liker retroinspirerte actioneventyrspill, gjerne med litt Hong Kong-stemning, bør du definitivt sjekke ut hva utvikleren FrameOver og utgiveren Headup har satt sammen. De jobber for tiden med The 9th Dragon, et 2D-actionspill som utspiller seg på 1980-tallet i den beryktede Kowloon Walled City.

Den var kjent som en tilnærmet lovløs enklave og det tettest befolkede området på jorden. Men i 1993 begynte rivingen av området, og i 1994 var alt borte. Dette er en kort reise tilbake i tid til dette legendariske og ganske unike stedet, som har tjent som inspirasjon for så mange dystopiske science fiction-byer. Slik beskrives spillets premisser :

"Gå inn i kaoset i Kowloon Walled City i 1980-tallets Hong Kong, der syndikatet hersker fra skyggene.

"Du er Rookie, det nyeste medlemmet av en elitepolitistyrke som er sendt inn i Kowloon. Troppen din ledes av Mei, en erfaren betjent med dype bånd til den kriminelle underverdenen. Sammen må dere navigere i en by styrt av gjenger, korrupsjon og skiftende lojaliteter.

"Kjemp deg gjennom neonopplyste smug, trange leiligheter og skjulte korridorer mens du avdekker hemmelighetene som ligger begravd dypt inne i byens labyrint."

Sjekk ut den første traileren og de første bildene nedenfor. The 9th Dragon vil bli utgitt på PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X, men vi vet ikke når, og vi får ikke engang vite hvilket år utviklerne sikter mot.

Relaterte tekster



