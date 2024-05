The Acolyte blir mørk i siste trailer

HQ

Det er bare seks uker siden LucasFilm ga oss den første polariserende traileren for The Acolyte, Star Wars-serien som får sin toepisoders premiere på Disney+ den 4. juni, men selskapet hadde ikke tenkt å la oss gå gjennom 4. mai uten en ny.

Den siste traileren for The Acolyte får det til å se ut som om vi kan forvente en ganske mørk, både figurativt og bokstavelig talt, Star Wars-serie om en måned. Ikke at den vil avvike for langt fra oppskriften vi har kjent i snart femti år nå, for det vil være Padawan-trening, elever som vender seg til den mørke siden, lyssverd og en antagonist med maske.

Er denne traileren bedre enn den første?