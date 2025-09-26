The Acolyte brant gjennom 230 millioner dollar før den gikk i vasken

HQ

Det som var ment å være et nytt, dristig kapittel i Star Wars-sagaen, endte opp som en av Disneys mest smertefulle fiaskoer. Ifølge en detaljert rapport fra Forbes brukte Lucasfilm og Disney nærmere 230 millioner dollar på The Acolyte, en produksjon som kom ut av kontroll lenge før kameraene sluttet å rulle. Budsjettene ble tidlig sprengt, og kostnadene fortsatte å stige langt utover den opprinnelige planen, selv før postproduksjonen begynte.

Serien startet faktisk lovende. Den hadde premiere på Disney+ i 2024, og The Acolyte debuterte som årets nest mest sette serie på plattformen, noe som ga ledelsen håp om at den store investeringen kunne lønne seg. Britiske skatteinsentiver dempet slaget noe, men seertallene forsvant raskt, og jungeltelegrafen ble giftig. Det som begynte som en "grandios" visjon, ble snart en advarende historie, og Disney bestemte seg i all stillhet for ikke å fornye serien.

For skuespillerne og mannskapet er det en bitter pille. Noen skuespillere har uttrykt håp om at historien en dag kan bli gjenopplivet, men så langt er det ingen tegn til en retur. Disney fortsetter i mellomtiden å utvinne galaksen langt, langt borte, med The Mandalorian & Grogu-filmen som allerede har premiere 22. mai.