The Acolyte (Disney+) - Anmeldelse av hele sesongen

HQ

Da jeg så de to første episodene av The Acolyte på premieren i Madrid, berømmet jeg kinematografien, de friskere elementene og det unike med mordmysteriet som tilnærming til live action, ettersom vi allerede hadde sett det i animert form med flere The Clone Wars- og The Bad Batch-historiebuer tidligere. Jeg håpet at den ville holde det gode narrative tempoet, og forventet at den ville skjule en stor vri eller to etter hvert.

Men selv om den beholdt noen av disse verdiene, gikk det fort nok galt på flere viktige områder, ikke bare for Star Wars, men for stort sett alle serier som skal være gode og engasjerende. Det føltes til tider som Obi-Wan Kenobi-serien. Og ikke når det gjelder film, koreografi eller produksjonsverdier, nei. The Acolyte ser vakker ut det meste av tiden, med flott art direction, fin bruk av farger og spennende bilder og klipp. For ikke å snakke om noen av de beste kampene siden Ahsoka-serien, med et ekstra martial arts-preg. Dessuten er den visuelle kvaliteten og omsorgen mye bedre, selv om CGI-bakgrunner blir skurrende tydelige i enkelte miljøer.

Det The Acolyte deler med Obi-Wan Kenobi, er en pinlig mangel på regi og tilsyn. Den deler de helt dumme øyeblikkene, den deler følelsen av at noen av episodene er så fryktelig klippet og kalkulert at de ser ut som billig fyllstoff ingen trengte, og den deler selvmotsigelsen mellom å ta seg selv på alvor, men så ikke så mye, og vice versa.

Den hadde blitt markedsført som kanskje det mørkeste så langt i Star Wars, men så måtte den lene seg på tegneserieaktige, dumme vitser helt til et visst punkt for så å slippe den krasseste vrien i episode 5. Så sterk, så merkelig balansert at det bare føltes så feil, så gratis. Og samtidig er både den episoden, sammen med episode 7-8 som sesongfinale, de mer konsistente når det gjelder historiefortelling og, vel, ren underholdning.

Dette er en annonse:

Showrunner Leslye Headland lovet oss "mye følelser, kjærlighet og lidenskap", og selv om jeg nå forstår hva hun mente, trengte hele serien desperat bedre karakterutvikling for at disse elementene skulle klaffe. Hver eneste en av dem, uten unntak, har sine øyeblikk av ulogiske handlinger eller plutselig endret oppførsel som bryter med det bildet man hadde fått av dem, eller den lille tilknytningen man hadde fått til dem så langt. Og man kan si at det er for å vise at de alle er menneskelige, nølende og ufullkomne, men det er ikke det, det er bare dårlig skriptet twists.

Det gjelder også de to mer solide jedi-karakterene i form av Lee Jung-jaes Mester Sol og Carrie-Anne Moss' Mester Indara, som tegner et veldig tydelig og overbevisende bilde, helt til de også blir fanget i rare vendinger og tull og tøys. Og igjen, ikke fordi de skjuler noe, det vet vi jo alle at de gjør, men fordi de er blitt regissert på en merkelig måte.

Med denne dikotomien mellom "hei, det var kult/friskt/interessant" og "hva var det jeg nettopp så", kan man til og med slite med å se videre helt til man kommer til de siste episodene, der hele sannheten skal avsløres. Men så blir den ikke det. Serien har bevisst latt en haug med løse tråder ligge igjen som skal tas hånd om i The Acolyte: Sesong 2, noe som meget vel kan skje til tross for de negative reaksjonene og anmeldelsene. Dette var tross alt satt på et veldig interessant tidspunkt i Star Wars' tidslinje, og selv om serien ikke er like avhengig av fanservice og referanser som Dave Filonis verk, er det helt der mot slutten å knytte dette direkte til hovedinnleggene, på <em>den <em>veldig spesifikke måten og med <em>de <em>karakterene fansen forventet. Og dette går utover den kanoniske kampen og det ellers spennende konseptet "The Vergence", som jeg ikke vil røpe her.

Dette er en annonse:

Alt i alt forstår og støtter jeg hovedbudskapet denne serien ønsket å sende. Og nei, hatere, det handlet ikke om å tvinge inkludering eller popmusikk inn i deres elskede fiksjon. Det handlet om å frykte det ukjente, om hvordan religion kan gå fra å være mektig til farlig, om å ta beslutninger for det antatt beste, og om å håndtere sin egen korrupsjon på ulike måter. Og den gir oss også en av de beste beskrivelsene av jedienes arroganse, en arroganse som er illevarslende forutsigbar på det tidspunktet. Alt dette treffer blink, bare på en så klossete og til tider kunstig måte at det ikke føles ekte eller overbevisende. Og det hjelper ikke at hovedrolleinnehaverens duo med Amandla Stenbergs Mae/Osha bare leverer et par troverdige replikker.

Så "den største læreren er fiasko", som mester Yoda ville sagt, og vi sitter igjen med en ganske mangelfull serie som for ørtende gang kunne ha vært mye, mye bedre. Vil de lære av den fiaskoen og samtidig beholde det som er bra eller kan reddes? Jeg er ikke sikker, da noen episoder (3, 4, 6) og øyeblikk her er så avskrekkende at jeg frykter mange ikke vil bry seg lenger. Men med en mer flittig tone, med en strammere regi, og uten de bitene som strider mot Star Wars' og bare narrativ logikk, vil jeg nå vite hva som skjer med noen få karakterer, selv om jeg utelukker Osha og Mae.