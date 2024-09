The Acolyte-prologen er nå tilgjengelig som tegneserie

HQ

Det ble for en stund siden gjort offisielt at vi ikke vil få en oppfølger til The Acolyte, men historien fortsetter, eller rettere sagt starter, som en tegneserie. Star Wars: The Acolyte - Kelnacca er navnet på tegneserien, basert på Wookien ved samme navn som vi så i serien.

Forfatteren er Cavan Scott, som har sagt at serien skal fylle tomrommet mellom novellene og tegneseriene angående Høyrepublikk-æraen og TV-serien.

"Det har vært så spennende å trekke en linje fra The Acolyte tilbake til Høyrepublikk-æraen som vi har bygget opp i tegneserier, bøker, lyd og animasjon. Kelnacca er den perfekte karakteren til å bygge bro mellom tiden i Leslye Headlands spektakulære serie og Starlight Beacon-tiden, trusselen fra Marchion Ro og de plyndrende Nihil", sa Scott i et intervju.

"I denne tegneserien får vi vite mer om et av de mest spennende aspektene ved Kelnaccas design: betydningen bak de mystiske tatoveringene. Underveis får vi se kampen mellom en padawan og en mester som er stoisk, klok og, til syvende og sist, en sann utøver av lys og liv."

Det er utgitt av Marvel Comics og inneholder også et intervju med Joonas Suotamo, som spilte Kelnacca i serien og som også har overtatt rollen som Chewbacca. Utgaven ble utgitt 4. september, og nedenfor kan du se et lite utvalg av både forsiden og noen sider fra serien.