The Acolyte ser lovende ut i trailer - kommer til Disney+ i juni

Det er fire år siden Disney annonserte The Acolyte, Star Wars-serien som utspiller seg i Jedi-ordenens storhetstid under High Republic-æraen. Vi har sett mange prosjekter som utspiller seg i galaksen langt, langt borte komme og gå siden den gang, så det er forståelig hvis du trodde at denne ville forsvinne sporløst. Slik blir det imidlertid ikke, for vi får snart se starten på Jedi-ordenens undergang.

Lucasfilm har som lovet gitt oss den første traileren til The Acolyte, og bekrefter at de to første episodene har premiere på Disney+ 4. juni. Selve traileren fokuserer på at Carrie-Anne Moss er en badass som Master Indara, men inneholder også en fin blanding av mystikk og drama som får meg til å håpe at vi kan få et morsomt eventyr om mindre enn tre måneder.