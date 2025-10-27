The Acolyte Showrunner avslører Knights of Rens forbindelse til The Stranger

HQ

Til tross for noen prangende actionsekvenser, ble mye av The Acolyte foraktet av en stor del av Star Wars-fansen, som gjorde det klart for Disney at de ikke ønsket å se mer. Disney lyttet, og la ned serien etter den første sesongen, og etterlot en stor Darth Plagueis-kameo på slutten.

Nå, i en ny bok The Art of The Acolyte (via SFF Gazette), avslører The Acolyte's showrunner Leslye Headland hva som ville ha skjedd med Manny Jacintos karakter Qimir AKA The Stranger hvis serien hadde fortsatt.

"Det lå i utformingen av karakteren, i tillegg til at vi visste at vi skulle introdusere Darth Plagueis, som må ende opp med Palpatine som sin lærling", skrev Headland. "I henhold til regelen om to - en regel som begrenset Sith til bare to til enhver tid, en mester og en lærling - er det en måte å holde det gående på hvis den fremmede er den første Ridderen av Ren, en del av en Sith-tilstøtende kult som vi vet til slutt overlever."

Dette er absolutt en måte serien kunne ha tatt karakteren på. Vi vet veldig lite om Knights of Ren, bortsett fra at de dukker opp som Kylo Rens edgy håndlangere i oppfølgertrilogien. Noen ville ha satt pris på litt mer om deres historie, men vi tviler på at dette får noen til å slå neven i jorda og ønske at The Acolyte kunne komme tilbake.