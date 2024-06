The Acolyte-showrunner er ikke sikker på at vi får sesong 2

HQ

Etter The Acolyte sin store avsløring i episode 5, ser det ut til at vi er på vei mot en dødelig konklusjon i seriens siste episoder. Vi skal ikke røpe noe her, men det begynner definitivt å hetne til.

I tillegg til å få seerne til å glede seg til de siste episodene, mumles det også om en potensiell andre sesong. Selv om Star Wars-fans har gjort som Star Wars-fans gjør og angrepet serien med sin endeløse vitriol for et produkt de hevder å elske, har det likevel vært en av Disney+ sine største debuter, noe som betyr at det er grunn til en sesong til.

Showrunner Lesyle Headland har imidlertid ikke forberedt seg på det ennå. I en samtale med Entertainment Weekly sa hun følgende da hun ble spurt om forberedelsene til sesong 2. "Jeg kastet alt inn i sesong 1, for hvem vet hva som kommer til å skje? Og så vil jeg si at det er fire til fem store mysterier og plottpunkter som må løses i sesong 2, men inntil vi får en skikkelig pickup, er jeg redd for at det å tilbringe mye tid i den verdenen - spesielt i en periode hvor jeg har jobbet så lenge med dette prosjektet at jeg ærlig talt er utslitt av at det kommer ut."

"Det blir nok mer at jeg vet hva som må skje, og jeg vet hva karakterutviklingen må være for å treffe plottpunktene og karakterpunktene for en andre, tredje eller fjerde sesong. Så jeg ser frem til å jobbe med det, men akkurat nå har jeg ikke [begynt]."

