The Acolyte-showrunner reagerer på review bombing

Med en ny Star Wars-serie kommer en ny sjanse for hele fanskaren til enten å gå kollektivt amok eller gå sammen i et frenetisk forsvar av det som er i serien. The Acolyte ser ut til å ha en høylytt del av fansen på førstnevnte side, noe som vises av publikumsscore-anmeldelsesbombingen.

The Acolytes showrunner, Leslye Headland, snakket om anmeldelsesbombing i et nylig intervju med Collider, der det ser ut til at hun avfeier det. "Alle vet hvordan anmeldelsesbombing er. Da serien først kom ut, sa publisisten min: "OK, med anmeldelsen..." Jeg tenkte: "Er det noen som tar det på alvor lenger?""

"Jeg forstår poenget med det," sa hun, "nemlig at den gjennomsnittlige seeren ville se på nettstedet og si: 'Å, brukeranmeldelsen er veldig lav'. Men jeg tror at hvis du er i Star Wars-fandom, tror jeg du allerede vet hva anmeldelsesbombing er. Så jeg antar at hvis du er helt ny i fandomet og vurderer å se serien, kan det påvirke deg."

Det er mange som ikke liker serien, og som har mye gyldig kritikk, men problemet med Star Wars i dag ligger i den vitriolen som noen fans har mot den i ond tro. Enten det er en kvinne som gjør hva som helst eller endring av en jedis alder, er det grenser fandomet ikke forventer at du skal krysse. Aldri noensinne.

Hva synes du om The Acolyte?