The Acolyte Showrunner vet hvordan serien er knyttet til Palpatine

HQ

Mange Star Wars-serier velger - av en eller annen grunn - å være prequels. The Acolyte er litt annerledes i og med at den utspiller seg før The Phantom Menace, noe som betyr at det er en tid vi egentlig ikke har sett i live-action tidligere.

Det er imidlertid fortsatt et mål å nå, med Darth Plagueis og Palpatine et sted i tidslinjen. The Acolyte showrunner Leslye Headland har en plan for hvordan de kan introduseres i serien, men vi må vente en stund før vi får se den.

"Hvis jeg fortsetter å fortelle denne historien, vet jeg hvordan jeg vil at det skal utspille seg," sa hun til Nerdist da hun ble spurt om hvordan Darth Plagueis kobles til historien. "Og jeg vil si at jeg synes det er ganske komplisert og rotete."

Hva synes du om The Acolyte?