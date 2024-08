The Acolyte-stjerne var ikke sjokkert over at serien ble lagt ned

HQ

Det er få "fans" som er mer splittet i dag enn Star Wars-fans. Jeg er en av dem som sier "hvis du ikke liker det - ikke se på det", så jeg har ikke rørt en galakse langt, langt borte på en god stund, men det virker som om det er mange som fortsatt er knyttet nok til serien til å lage oppstyr når ting ikke faller i smak.

Nylig jublet fansen som har vært imot det aller meste av det Disney har lagt ut med Star Wars-IP-en, da det ble avslørt at The Acolyte ikke kommer tilbake for en andre sesong. Disney oppga lave seertall som årsak, men seriens stjerne Amandla Stenberg ser ut til å ha forventet et slikt utfall.

I en video hun har lagt ut på sin Instagram-konto (lastet opp til X/Twitter av Culture Crave), sier Stenberg at hun ikke ble sjokkert over kanselleringen, og tror at en stor del av det hadde med fansen å gjøre. "Det har vært en voldsom mengde vitriol som vi har møtt siden serien ble annonsert," sier hun. "Vi begynte å oppleve en voldsom bølge av hyperkonservativ fanatisme og vitriol, fordommer, hat og hatefullt språk mot oss ... dette påvirket meg virkelig da jeg først fikk jobben, for det er bare ikke noe, selv om jeg forutså at det ville skje, er det ikke noe du helt kan forstå hvordan det føles før det skjer med deg."

Stenberg fortsatte med å si at hun er utrolig takknemlig for å ha fått jobben og for å ha vært i Star Wars-universet, sammen med en takk til showrunner Lesyle Headland.

Hva synes du om The Acolyte's avlysning?