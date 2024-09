The Acolyte-stjernen har ikke helt gitt opp håpet om sesong 2

HQ

Det var blandede tanker på The Acolyte når alt var sagt og gjort i den siste Star Wars-serien. Vi var ikke så begeistret for den i vår anmeldelse, og det ser ut til at lederne i Disney hadde en lignende oppfatning, ettersom serien ble lagt ned for et par uker siden.

Imidlertid har ikke alle gitt opp drømmene om en andre sesong. Manny Jacinto, som spiller The Stranger, snakket på et panel på DragonCon (takk, Forbes) hvor han sa at han ville ta det som et personlig livsoppdrag å få laget sesong 2.

Det er fans som helt sikkert vil dukke opp for en andre sesong av The Acolyte, ettersom den første sesongen endte på litt av en cliffhanger med Darth Plagueis. Denne rollefiguren har vi knapt sett på skjermen, og det ville vært interessant å se mer av Sith-herren som trente den unge Palpatine.