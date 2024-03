The Acolyte-traileren har flere "dislikes" enn "likes" på YouTube

HQ

Den nye Star Wars TV-serien The Acolyte slapp nylig sin første trailer. Serien utspiller seg før prequel-filmene, og gir oss et innblikk i høyrepublikkens æra i en tid hvor jediene tilsynelatende har total kontroll over galaksen, men hvor skumle krefter fortsatt jobber for å få dem til å falle.

Serien har ikke engang kommet ut ennå, men det ser ut til at noen allerede har bestemt seg for ikke å like den. Ifølge YouTube-data som Culture Crave har lagt ut på sosiale medier har den første traileren fått 135 000 likes og over 160 000 dislikes.

Det er mange grunner til at reaksjonene kan være så ustabile, men mange Star Wars-"fans" blir stadig mer tilbøyelige til å ikke like noe nytt som dukker opp. Det er også problemet med at kanon blir endret, for hvis det finnes Sith i denne serien, vil det bryte med ideene i The Phantom Menace, som fremstilte jediene som om de ikke hadde kjent til sine mørke motstykker på 1000 år.

