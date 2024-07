The Acolyte ville overgå Duel of the Fates med sine lyssabeldueller

HQ

The Acolyte har fått mildt sagt blandet respons fra fansen, og selv om mange har kritisert seriens manus, har den gitt seerne mange actionøyeblikk, inkludert mange lyssabeldueller.

I en samtale med Collider forklarte showrunner Leslye Headland at de ønsket å udødeliggjøre serien gjennom duellene. "Vi sa: "Vi går faen meg for det. Vi vil overgå Duel of the Fates, vi vil overgå togstasjonen i The Matrix. Vi nøyer oss ikke med noe mindre." Jeg vil la det være opp til seeren om vi oppnådde det eller ikke, men innerst inne tenkte jeg: "Vi oppnådde det." For min del," sa hun.

I sesongfinalen møter Sol den fremmede i et sammenstøt mellom lyssverd og kraften som vi ikke har sett maken til på lenge i Star Wars live action, men som Headland selv sier, er det virkelig opp til seerne å avgjøre om den duellen klarte å matche seriens beste.