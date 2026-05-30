The Adventures of Elliot Intervju: Vi snakker om utviklingen av HD-2D, avansert kamp, forventet varighet og mer

HQ

Square Enix har hatt stor suksess i det siste med sin satsing på å utforske HD-2D-videospill. Mye av denne suksessen kan tilskrives Octopath Traveler og Bravely Default (med Dragon Quest som også har hatt nylige suksesser), og dette er to viktige ting å huske på når det gjelder den neste tittelen som utgjør denne innsatsen.

I juni vil fansen bli behandlet med The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, et nytt og ambisiøst RPG som spenner over generasjoner og setter et nytt spinn på HD-2D-formelen ved å tilby actionkamp i sanntid i stedet for det mer tradisjonelle turbaserte systemet. Det er en tittel som ledes av utvikleren Claytechworks, kjent for Bravely Default-serien, men det bredere teamet inkluderer Dragon Quest- og Octopath Traveler-veteraner fra Team Asano, noe som betyr at det er en rekke HD-2D-eksperter involvert i dette prosjektet.

For dette formål, med The Adventures of Elliot: The Millennium Tales satt til å lanseres 18. juni på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2, har vi hatt luksusen av å snakke med spillregissør Shota Fukebaru, fra Claytechworks, for å lære litt mer om det etterlengtede kommende prosjektet. Du kan se hele intervjuet nedenfor.

HQ

Dette er en annonse:

Gamereactor: Hvordan tilnærmet du deg HD-2D-stilen for at dette skulle ha sin egen visuelle identitet etter Octopath Traveler og Bravely Default?

Fukebaru: "Dette er det siste bidraget i HD-2D-serien og er et action-RPG-spill. Det som gjør HD-2D-stilen så attraktiv, er bruken av 3D-bakgrunner, som skaper en følelse av dybde i kartene og omgivelsene selv om figurene er i 2D. En av hovedutfordringene var å finne en måte å kombinere denne styrken med 2D-actionspill. I pikselbaserte 2D-actionspill kan skjermen lett bli dominert av kartets bakkeplan, noe som gjør det vanskelig for spillerne å få en følelse av tredimensjonal dybde og får grafikken til å føles noe flat. I denne tittelen, og spesielt i oververdenen, har vi brukt en "trommevirvel"-tilnærming, der vi har buet kartet inn i bakgrunnen slik at fjerntliggende terreng blir synlig. Ved å innlemme originale teknikker for å maksimere det synlige området ytterligere, klarte vi å skape en opplevelse som gir en sterk følelse av dybde, samtidig som det er et 2D-actionspill. Dette var også et område der vi brukte mye tid på å finjustere detaljene i tett samarbeid med utviklingsstudioet."

Gamereactor: Hvordan fungerer parering, og hvor viktig er det i kampsystemet? Er dette også en mer actionorientert opplevelse?

Fukebaru: "I de tidlige stadiene av spillet kan spillerne bare beskytte seg. Men det tærer på skjoldets utholdenhet, og når den er nede på null, vil Elliots vakt brytes, og han blir forsvarsløs. Etter hvert som du kommer deg gjennom historien og låser opp det fulle potensialet til et avansert skjold, vil du få muligheten til å utføre en "presis vakt". Ved å beskytte deg akkurat i det øyeblikket en angripende fiende lyser rødt, kan du beskytte deg uten å bruke skjoldutholdenhet, og mange fiender vil bli midlertidig uskadeliggjort.

"Hvis du i tillegg beskytter deg nøyaktig mot visse angrep fra avstand, kan du slå tilbake innkommende piler eller kuler. Selv om dette er et actionorientert rollespill, er spillet designet for at spillerne gradvis skal bli vant til mekanikken etter hvert som de kommer seg gjennom historien."

Dette er en annonse:

Gamereactor: Hvor mye kan vi forvente at verden vil forandre seg etter hvert som vi beveger oss gjennom de ulike tidsaldrene? Vil det være unike mekanikker og systemer avhengig av hver enkelt tidsalder?

Fukebaru: "Generelt sett er det grunnleggende terrenget i Philabieldia det samme i de ulike tidsepokene. Hver region inneholder det utviklingsteamet kaller "landemerker" (viktige interessepunkter og fangehull å utforske) som spillerne naturlig nok vil oppsøke etter hvert som de kommer seg gjennom hovedhistorien. Disse landemerkene finnes imidlertid også i andre tidsepoker enn de som er direkte omtalt i historien, og selve fangehullene kan endre seg avhengig av tidsepoken.

"Hvilke typer mekanikk du må løse, kan også variere fra en tidsepoke til en annen. Spillerne kan velge å engasjere seg i dem hvis de er nysgjerrige, eller ignorere dem hvis de foretrekker det. Vi har med vilje designet dem som valgfrie utforskningselementer, slik at de også kan lagres for senere fornøyelse. I noen tilfeller kan det til og med gjøre reisen enklere å stoppe ved disse stedene

"Det finnes også en "Cat Collecting"-funksjon, der spillerne får belønninger for å samle et visst antall katter i hver tidsepoke. Det kan lønne seg å ta noen avstikkere på veien og plukke opp noen katter mens du utforsker."

Gamereactor: Hvor lang tid regner du med at en gjennomspilling av The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vil ta? Hvordan er det sammenlignet med Bravely Default eller Octopath Traveler?

Fukebaru: "Jeg vil si at det tar rundt 30 timer for en standard gjennomspilling, og rundt 50 timer hvis du virkelig dykker inn og utforsker hver centimeter av kartet i alle epokene. Det er mange valgfrie aktiviteter på kartene og i epokene, og etter hvert som du låser opp mer av Faies magi, får du tilgang til nye minispill, så den totale spilletiden avhenger til syvende og sist av spilleren og hvor eventyrlysten du føler deg.

"Historien vår utspiller seg i flere tidsepoker i Philabieldias verden. Settingen er begrenset til kontinentet Philabieldia, men det gjør det mulig for oss å utforske fire forskjellige epoker i dybden, noe som gir en rik fortelling som formidler en sterk følelse av skala og historie. Derfor kan det være vanskelig å foreta en direkte sammenligning."

Gamereactor: Uten å røpe for mye, hvor mye åpner The Millennium Tales opp for en oppfølger i The Adventures of Elliot-sagaen, og finnes det flere avslutninger?

Fukebaru: "Jeg vil gjerne at dere skal få oppleve hovedhistorien når spillet slippes og se selv! Men vi har ikke noe å kunngjøre angående en oppfølger på dette tidspunktet. Støtten og oppmuntringen vi får fra fansen som liker spillet, vil imidlertid alltid være den største drivkraften bak våre neste skritt. Hvis du har likt spillet, vil vi være takknemlige hvis du kan spre ordet på sosiale medier eller dele tilbakemeldingene dine direkte med Square Enix."

Gamereactor: HD-2D ble en stor suksess på den originale Switch. Hvordan tror du det nye systemet, og muligheten til å spille 1080p på farten, kan bidra til å holde momentum hos Nintendo-fansen?

Fukebaru: "Helt fra starten av hadde vi til hensikt å utvikle dette spillet for neste generasjons konsoller, og det vil være tilgjengelig på Switch 2 for Nintendo-fans, samt på PlayStation, Xbox og Steam. I tillegg har vi gitt ut en Prologue Demo på alle plattformer, slik at spillerne kan overføre lagringsdataene sine til det fullstendige spillet.

"Vi har fortsatt utviklingen med mål om å nå ut til så mange spillere som mulig, så vi håper spillerne vil prøve det på den plattformen de foretrekker."

Gamereactor: Hva er en del av The Adventures of Elliot: The Millennium Tales som du føler at folk ikke snakker nok om?

Fukebaru: "Vi vil spesielt gjerne at de som har spilt Debut Demo skal sjekke ut livskvalitetsforbedringene vi har gjort, som du kan oppleve i Prologue Demo. Frem mot den endelige utgivelsen håper vi at folk vil følge nøye med på hovedhistorien og historien til Philabieldia, samt kombinasjonene av våpen og magite som du kan eksperimentere med i løpet av eventyret - og vi vil spesielt at du skal holde et øye med Faies bidrag. Ikke bare er hun sjarmerende, men magien hennes vil vise seg å være nyttig i alle slags situasjoner!"

HQ

Takk til Fukebaru-san og Square Enix for at de tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Igjen, du vil kunne spille The Adventures of Elliot: The Millennium Tales på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 den 18. juni, og vi kommer naturligvis med en anmeldelse nærmere lanseringen.