The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Guide til våpen, gjenstander og tips

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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales spillet er her, og fans av klassiske action-eventyrspill i stil med A Link to the Past, Chrono Trigger eller Secret of Mana har noe å glede seg til, ettersom Elliot byr på et eventyr som er sterkt inspirert av disse titlene, i tillegg til jevn og behagelig spillbarhet som spenner over tusen år med historie.

Vi har allerede delt våre tanker om spillet i anmeldelsen vår, men nå kan vi fortelle deg i detalj hva du må tenke på når du starter spillet fra bunnen av eller laster inn lagringsdataene dine fra demoen. Uansett tilbyr denne guiden med tips, bruk av våpen, gjenstander og magi den mest underholdende måten å komme videre på, uten å røpe for mye. Noen ganger vil det være umulig å hoppe frem til bestemte steder i bestemte epoker for å finne visse gjenstander, så ha dette i bakhodet før du leser denne guiden. La eventyret begynne!

1. Ikke demp lyden på følgesvennen din Faie, men du kan skru ned volumet hennes hvis du vil

Hvis du har fulgt vår dekning av * The Adventures of Elliot: The Millennium Tales * de siste ukene, vet du at en av de største klagene på demoen var at den lille feen som følger oss på eventyret vårt, Faie, er litt av en snakkesalig type. Hun minner veldig om en annen fe fra et fjernt land kalt Hyrule som – vel, du kan sikkert gjette hvor dette bærer hen.

Faktum er at Square Enix har valgt å spille på det sikre og lagt til et menyvalg for å dempe entusiasmen og lydvolumet hennes, selv om jeg vil fraråde å gjøre det. For det første fordi stemmeskuespillet til Brenna Larsen (engelsk) og Rua Miyauchi (japansk) er virkelig bra. For det andre, og langt viktigere: mange av ledetrådene du trenger for å komme deg ut av en blindvei, får du fra din lille følgesvenn. Kanskje du utforsker et fangehull og ikke har funnet det du lette etter... da kan hun foreslå at du fortsetter oppdraget, men på et annet tidspunkt. Hun vil også gi deg beskjed når det er en kiste i nærheten, selv om du ikke har oppdaget den, eller til og med en av de 50 kattene spredt rundt i Philabieldia som fungerer som samleobjekter (og litt mer i tillegg).

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2. Din lille venn har magi – vær kreativ med den

Faie gir ikke bare gode råd og driver deg til vanvidd med sine uopphørlige kommentarer (bare tuller); hun er også et magisk vesen, og gjennom hele eventyret vil du finne magiske helligdommer der du kan låse opp ulike krefter for henne. Disse kreftene er ikke bare avgjørende for å åpne opp nye veier å følge, men kan også brukes i kamp. Det finnes ingen endelig guide til hvilke bruksmåter som er best i hver situasjon, men her er noen interessante eksempler:

Ignite: Bombesnegler dør og slipper sine brennende eksplosiver, noe som tvinger deg til å flykte fra virkningsområdet deres. Men hvis du sender Faie inn med ildkraften aktivert, vil fiendene eksplodere umiddelbart. Benytt anledningen til å samle flere fiender i samme område og sprenge dem i lufta. Du kan også bruke «Ignite» mot mekaniske fiender, da de er sårbare for ild.

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Copy: Faie forvandler seg til en eksakt kopi av Elliot, komplett med hans våpen, kastbare gjenstander og evner. I gåter og utforsking er dette nyttig for eksempel for å trykke på to brytere samtidig, men i kamp kan du utnytte den korte aktiveringsperioden til å påføre sjefer dobbel skade eller utslette store grupper av fiender.

Sprint: Å løpe er uten tvil den beste evnen i hele spillet. En stor del av rutene du må ta med Elliot vil gå langs stier du allerede har reist ganske mange ganger gjennom alle epokene, og det kan få løkken til å føles repeterende. Hvis du løper, kommer du dit på et blunk. Hvis du krasjer, får stoltheten din en knekk, men du mister ikke noe helse. Bare husk å trykke på L for å stoppe, ellers ender du opp på bunnen av en klippe mer enn én gang...

Warp: Du kan bokstavelig talt dukke opp og dukke opp igjen hvor som helst Faie befinner seg på skjermen. Det er ikke akkurat det beste alternativet i kamp, spesielt ikke når du har lært å blokkere perfekt med skjoldet ditt, men det finnes visse bosser det er vanskelig å unnslippe fra. Warp kan redde deg ut av mer enn én knipe der.

Vacuum: Faies dødeligste kraft, der hun skaper en virvelvind som trekker gjenstander og monstre mot sentrum. Du kan flytte kuler for å aktivere brytere, men hvis du kaster besvergelsen nær en klippekant og det er fiender på bakken... ...ja, da kan du feie dem bort på ett blunk uten noen anstrengelse i det hele tatt.

Dessuten kan alle disse magiske kraftene oppgraderes gjennom hele eventyret, noe som gir Elliot en ekstra fordel i angrep. Det er absolutt verdt å huske på!

3. Det finnes et våpen for enhver anledning, men noen er mer nyttige enn andre

Det finnes syv typer våpen i * The Adventures of Elliot: The Millennium Tales*, og hvert av dem brukes på en helt annen måte, selv om noen helt klart er bedre enn andre i visse situasjoner. Et sverd gir raske hugg på nært hold, og dets ladede angrep avfyrer energistråler i en rett linje fra avstand. Det er det mest grunnleggende våpenet, og også det mest pålitelige gjennom hele eventyret. Ha det alltid utstyrt, slik at du kan bruke det med Y-knappen.

For X-knappen (sekundærvåpen) må du veksle mellom ulike alternativer. Buer og bomber er alltid et praktisk valg, men bruken av dem er begrenset av antall piler eller bomber du har med deg, og de dukker ikke opp så ofte som du skulle ønske på normal vanskelighetsgrad og høyere. I mitt tilfelle endte jeg opp med å bruke sekundærvåpenet mitt til et alternativ som er strålende både for gruppekamp og langdistansestrid: Kjeder og sigder, også kjent som kusarigama, er min favorittvåpentype. Grunnangrepet er en 360-graders sirkelbue med deg i sentrum, og det vil skade alle skapninger det treffer. Det ladede angrepet utfører et kraftig slag fremover og vil også trekke den rammede fienden mot deg, slik at de er prisgitt deg og du kan gjøre slutt på dem med sverdet ditt.

Alle våpen har også oppgraderte og «legendariske» versjoner spredt over hele kontinentet og gjennom tidene, så det er verdt å legge oppdragene dine til side for å få tak i dem.

4. Hvis du ser en bygning med fargede flammer som brenner ved døren, bør du alltid prøve å gå inn: det vil være verdt det

Som jeg har forklart tidligere, får alven Faie ulike magiske krefter gjennom hele eventyret som er avgjørende for å utforske spillet, men det er ikke det eneste som er skjult i The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Livets helligdommer er små, vanligvis enkle prøvelser der belønningen alltid er et viktig fragment. Samle fire av disse, så får du et komplett hjerte... vent litt, det er jo fra et annet spill! Men systemet er det samme. Det er mange av dem spredt overalt, men for å nå dem må du noen ganger finne en vei gjennom hulene. På tide å utforske!

Det finnes et annet helligdom, som kun finnes i Age of Safekeeping. Temple of Trials er en kamparena der du må møte bølger av fiender den ene etter den andre, utstyrt kun med forbruksgjenstandene du har med deg og uten å kunne hvile eller gjenvinne helse mellom bølgene. For å gjøre saken enda verre fungerer ikke Faies gjenopplivningskraft innenfor disse murene, så hvis du blir drept, må du starte hele prosessen på nytt. Det finnes fire prøvelsesnivåer, og de to første er de viktigste, siden de lar deg låse opp plasser for å utstyre tilbehør. Så snart spillet varsler deg om at en ny utfordring er tilgjengelig, må du stålsetter deg og prioritere å fullføre den.

5. Flasker og tilbehør – gå aldri hjemmefra uten dem

Tomme flasker lar deg bære helbredende potions, samt andre typer forsvars- og angrepsforsterkere. Det finnes også noen mindre vanlige, for å lade opp Faies magiske kraft fullstendig, og noen sier til og med at det finnes en spesiell type som lar deg gå ubemerket hen av fiender... I praksis bør du prøve å samle så mange flasker som mulig. Butikken i hver tidsalders bosetning selger en ny flaske første gang du ankommer, og du kan få resten ved å fullføre noen sideoppdrag i spillet. Igjen er det verdt å kjøpe noen flasker og huske å gå tilbake til kjøpmennene for å få dem fylt opp med helbredende potions, da dette er den eneste måten å fylle på forrådet på.

Tilbehør er noe vanskeligere å få tak i, og de utgjør de viktigste passive kreftene i spillet. Det finnes totalt 20 tilbehør, og nesten alle er virkelig nyttige, selv om det er ett spesielt du absolutt må skaffe deg tidlig i spillet: Flutterer's Cape, som du finner i hovedbutikken i Kongeriket Huther, i Age of Protection (den første butikken i spillet). Prisen på 1 000 gules kan kanskje avskrekke deg i begynnelsen, men jeg lover deg at spillet blir helt annerledes når du først har skaffet deg kappen og tatt den i bruk. Faktisk vil det sannsynligvis være den du alltid har på deg. Kappen lar deg sveve i luften i et par sekunder mens du hopper, noe som gjør den til det beste verktøyet for å utforske fangehull helt fra starten av spillet.

Selv om den ikke er avgjørende før mot slutten av eventyret, er Diving Manual en annen ting Elliot vil trenge å lære seg på sine reiser. Den finnes i Vannruinene i Gjenoppbyggingstiden, og takket være den vil du kunne passere gjennom flytende tømmerstokker i elver og svømme gjennom oversvømte døråpninger. Hvis du vil holde kartet så åpent som mulig helt fra starten, er dette det du trenger.

6. Katter og Magicite-edelstener: En eventyrers beste venner

Tidlig i spillet møter du en karakter i landsbyen som anser seg selv som verdens største kattefan. Hvis du hjelper ham med å vinne over kattungene og sender ham et visst antall av dem, vil han gi deg flotte belønninger. Det er totalt 50 katter spredt utover hele spillet. Det morsomme er at denne fyren alltid er tilgjengelig, uansett hvilken epoke du befinner deg i... Hmm, interessant.

Det er en annen karakter som alltid dukker opp igjen i hver epoke av « The Adventures of Elliot: The Millennium Tales »: Magicite-handleren. Denne mystiske handleren sier knapt et ord gjennom hele spillet, og bruker tiden sin på å lage Magicite-edelstener (som gir statistikk og passive evner til Elliots våpen og skjold). Jo flere edelstenfragmenter du gir ham, jo bedre blir han til å lage edelstener, og jo sjeldnere blir de. Og jo sjeldnere de er, desto bedre blir de passive evnene og statistikkene. Enkelt.

Det som ikke blir fullt så enkelt, er å oppgradere plassen for krystallene som er montert på hvert våpen. Disse Magicite-oppgraderingene er svært dyre, og det er faktisk her du vil bruke størstedelen av pengene du samler inn under eventyret, bortsett fra helbredende potions. Det er jo ikke akkurat sånn at du kan kjøpe så mye annet uansett...

For å utstyre hvert våpen med edelstener kan du velge dem selv, men jeg anbefaler å la Faie ta seg av å velge de beste når du har samlet inn noen stykker. Bare trykk på en knapp, så tar hun seg av resten.