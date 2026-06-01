The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vil ta rundt 30 timer å fullføre

Square Enix har tilbudt alle slags HD-2D-spill i det siste, og et område disse spillene alle ser ut til å dele en likhet, er i deres ganske enorme skala. Dette er rollespill som tar flere titalls timer å overvinne bare historien, med enda mer spilletid tilgjengelig for de som ønsker å se alt de har å tilby.

Når dette er sagt, er du kanskje nysgjerrig på hvordan det kommende The Adventures of Elliot: The Millennium Tales stabler opp og hvor mye tid du bør sette av i sommer for å rulle studiepoeng på spillet? I så fall intervjuet vi nylig spillregissør Shota Fukebara, der vi spurte om lengden på spillet og hvordan det kan sammenlignes med Bravely Default og Octopath Traveler i denne forbindelse.

"Jeg vil si at det tar rundt 30 timer for en standard gjennomspilling, og rundt 50 timer hvis du virkelig dykker inn og utforsker hver tomme av kartet på tvers av alle epoker. Det er mange valgfrie aktiviteter på kartene og i epokene, og etter hvert som du låser opp mer av Faies magi, får du tilgang til nye minispill, så den totale spilletiden avhenger til syvende og sist av spilleren og hvor eventyrlysten du føler deg.

"Historien vår utspiller seg i flere tidsepoker i Philabieldias verden. Settingen er begrenset til kontinentet Philabieldia, men det gjør det mulig for oss å utforske fire forskjellige epoker i dybden, noe som gir en rik fortelling som formidler en sterk følelse av skala og historie. Derfor kan det være vanskelig å foreta en direkte sammenligning."

Så du kommer selvsagt til å tilbringe mye tid i Philabieldia når The Adventures of Elliot: The Millennium Tales lanseres 18. juni på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2. Du kan lese hele intervjuet med Fukebara her og få en forsmak på spillet allerede i dag, ettersom det finnes en demo som byr på timevis med innhold og fremgang som kan overføres til det fullstendige spillet når det lanseres.