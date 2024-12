The Agency har allerede blitt fornyet av Paramount

For bare noen få dager siden utvidet Paramount+ sitt utvalg ved å begynne å sende den Michael Fassbender-ledede spionasjeserien, The Agency. Serien har tydeligvis allerede fått en sterk nok mottakelse fra fansen, ettersom det nå rapporteres at The Agency allerede har blitt plukket opp for en andre sesong.

Det er Variety som rapporterer nyheten, og hevder at serien klarte å samle over 5,1 millioner seere over hele verden bare for den første episoden, noe som tilsynelatende også er nok til å gjøre den til Showtimes mest sette nye serie i historien.

Med tanke på at The Agency debuterer med episoder ukentlig og vil fortsette å gjøre det i flere uker, har vi nok av action å se frem til før vi i det hele tatt begynner å lure på om det kommer en andre sesong. Det er likevel hyggelig å vite at arbeidet med å få flere episoder klare forhåpentligvis vil begynne litt tidligere, noe som betyr at ventetiden mellom de to første sesongene bør bli litt kortere.