The Agency vender tilbake til Paramount+ om en måned for sin andre sesong

Paramount+ vil snart utvide The Agency, ettersom den Michael Fassbender-ledede spionthrillerserien snart kommer tilbake til strømmeplattformen for sin andre serie med episoder.

Sesong 2 starter om en måned, med planlagt premiere 21. juni, når den ti episoder lange sesongen sparkes i gang og Fassbenders Martian fortsetter å eksistere og overleve i en verden der han forsøker å balansere kjærlighet, livet og sitt ultimate oppdrag.

Med neste runde med episoder som snart kommer, har Paramount delt en offisiell trailer som går i dybden på hva sesongen vil tilby fansen. Mens du kan se dette selv nedenfor, er det også verdt å merke seg at The Agency's andre sesong vil se den stjernespekkede rollebesetningen tilbake, inkludert Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston og Richard Gere.

