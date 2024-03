The Alters annonsert for PC og konsoll med en første trailer

11 bit studios, tidligere kjent for This War of Mine, avslørte sitt neste store prosjekt for en time siden. Vi fikk se deres kommende tittel The Alters, som ble vist på Xbox Partner-arrangementet med en full trailer. Den viser deg alene og strandet på en planet der du prøver å overleve i det ugjestmilde miljøet. Ved hjelp av en ny, mystisk ressurs kan du hente kopier av deg selv fra andre tidslinjer.

De nye følgesvennene dine nøyer seg imidlertid ikke med hva som helst, og du må ofte ta vanskelige avgjørelser. Selv om de er varianter av hovedpersonen, trenger de ikke alltid å like beslutningene dine. Du må også utforske planeten du er strandet på. Det er her du finner ressursene du trenger for å overleve og navigere i verden med den mobile basen din. Forvent eventyr og utforsking sammenvevd med en management-modus.

The Alters kommer til Xbox Series S/X og PC i 2024 - og er inkludert i Game Pass fra dag én.

