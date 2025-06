The Alters blir emosjonell i lanseringstrailer

HQ

Det ser ut til å være klonenes år, takket være Mickey 17 og det nært forestående 11 bit Studios-spillet The Alters. Vi vet at The Alters er på vei mot oss den 13. juni, men i forkant av lanseringen av overlevelsesspillet har vi fått en ny trailer.

Traileren kretser rundt valg. Er de meningsløse, eller ikke? Det er et spørsmål vår helt Jan Dolski stiller seg selv, i bokstavelig forstand, når vi i traileren ser ham utenfor et trygt knutepunkt, låst ute av en versjon av seg selv.

I spillet bruker Jan alternative versjoner av seg selv for å hjelpe ham med å overleve på en fiendtlig planet etter at skipet hans krasjlander på den. Disse alter egoene kan ses på som verktøy som hjelper deg med å nå målene dine, eller som individer med egne følelser, avhengig av hvordan du spiller.

The Alters lanseres 13. juni til Xbox Series X/S, PS5 og PC.