The Alters DLC, kjent som Last Variable, lanseres i juli

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Hvis du spilte 11 bit Studios ' The Alters i fjor og fant deg ganske imponert over den bredere sci-fi-overlevelsesopplevelsen, kan det hende du er interessert i å høre om DLC planlagt for prosjektet, som faktisk vil lanseres ganske snart.

Det er kjent som Last Variable, og det vil lande på PC og konsoller så snart som 13. juli, som det er bekreftet i den nye traileren du kan se nedenfor.

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Last Variable, som regnes som en 20-timers utvidelse, lover nye mekanikker, en underjordisk base å bygge, en raffinert spillsløyfe basert på terraforming av planeten til en frodig oase, pluss et nytt mannskap å kommandere som nok en gang alle ser like ut, men som ellers er veldig unike mennesker.

Sammendraget for DLC legger til: "For å løse oasens mysterium kreves det spesialiserte analyser fra spesialiserte alteraner - en geolog, biolog, kjemiker eller fysiker. Men hver Jan har sitt eget syn på hva vitenskap egentlig betyr. Mens du går ned i en årelang kryosøvn i den underjordiske basen din og venter på at planetens brennende sol skal trekke seg tilbake, har ikke de som jobber i feltlaboratoriene det samme privilegiet. Når de eldes uten denne beskyttelsen, kan tidens sårbarhet likevel forandre dem?"

Med nye regioner å utforske, nye overlevelsessykluser å mestre, ny teknologi og vitenskap å utvikle, vil det være mye å finne i The Alters: Last Variable, og du kan også se noen bilder av DLC nedenfor.