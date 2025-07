The Alters har passert en kvart million solgte eksemplarer

HQ

Med tanke på at det ble lansert som en Game Pass dag én-tittel, er det ikke akkurat veldig overraskende å høre at The Alters ikke flyr ut av hyllene. Men det anerkjente spillet selger likevel godt, ettersom utvikleren 11 bit Studios har avslørt at fans allerede har sikret seg over 280 000 eksemplarer av spillet.

Dette er på toppen av at tittelen også har nådd den store markøren på en million Steam ønskelister, noe som viser at interessen for spillet er veldig høy til tross for den nylige lanseringen.

Du kan spille The Alters i dag på PC, PS5, Xbox Series X/S og via Game Pass, og hvis du er usikker på om du vil bruke tid på det, kan du sjekke ut anmeldelsen vår for å se hvorfor det er et must.