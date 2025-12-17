The Alters var et så komplekst spill at 11 bit Studios slet med å markedsføre det

HQ

2025 har vært et flott år for spillutgivelser, og selv om det kan være lett å glemme noen av årets beste titler, er det ett spill som har festet seg i hodene våre: The Alters. 11 bit Studios' eventyrspill med alternative selv var en unik opplevelse, men som vi fant ut da vi snakket med 11 bit Studios' kommunikasjonsansvarlige Gabriela Siemienkowicz, var det ikke alltid det hjalp spillet.

Det viser seg at det er ganske vanskelig å markedsføre et så komplekst spill. "The Alters er et så komplekst spill at det er veldig vanskelig å beskrive det i én setning, med mindre denne setningen er veldig, veldig lang og du har god tid," sa hun. "Så dette var faktisk en stor kamp for oss, og kampanjen var ganske lang, så til slutt endret vi faktisk spillets tagline, som pleide å være 'All by myselves', som jeg synes var veldig vittig, men som egentlig ikke fortalte deg noe om spillet."

"Men så så vi tilbake på det vi er best på, nemlig følelser, som emosjonelle, meningsfulle, relaterbare, personlige forbindelser og overlevelsesspill", fortsetter Siemienkowicz. "Vi er gode med This War of Mine og Frostpunk, som begge er overlevelsesspill på sin egen måte, så vi byttet tagline til 'overlevelse har aldri vært så personlig'."

Dette gjorde det mulig for 11 bit å fortelle spillerne mye mer om The Alters. Aspektet med flere personligheter og versjoner av hovedpersonen kan ha gått tapt, men i stedet ble vi fortalt at spillet ville være ulikt det vi har spilt før, at det ville handle om overlevelse, og at vi sannsynligvis ville være på egen hånd.

Du kan sjekke ut hele intervjuet vårt med Gabriela Siemienkowicz om 11 bit Studios, The Alters, Moonlighter og mer nedenfor: