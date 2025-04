HQ

I 1930-årenes New York var Vito Genovese og Frank Costello to av de mest fryktede mafiabossene, og krigen mellom dem - blodig og langvarig - er historisk. Ikke minst fordi de var uatskillelige barndomsvenner, vokste opp sammen og ble regnet for å være regjerende gangsterkonger sammen, side om side, helt til Genoveses paranoia tok overhånd og han beordret mordet på sin beste venn.

Med tanke på de dramatiske kvalitetene til en personlig, fortettet og fascinerende historie som denne, er det like underlig at den ikke har blitt filmatisert tidligere som at det heller aldri har blitt laget en påkostet Frank Sinatra-biografi. Men nå er den her, The Alto Knights, som forteller hele historien om krigen mellom Geno og Costello, via dobbeltspill der Robert De Niro portretterer begge mennene.

Regissøren er ingen ringere enn Barry Levinson (Rain Man og Sleepers) og produsenten bak det hele er Irvin Winkler, som opp gjennom årene har stått bak produksjoner som Goodfellas, Raging Bull og Rocky. Det er med andre ord et stjernespekket produksjonsteam, og det er mer erfaring i akkurat denne sjangeren enn du kan telle. Til tross for dette er filmen søvndyssende kjedelig og stort sett meningsløs.

Silisiumnesene får De Niro til å se ut som en SNL-sketsjversjon av Richard Nixon det meste av tiden.

Historien om de tidligere BFF-forbryterne Vito og Frank føles her underkokt på en måte som virker en smule absurd. Det føles som om Levinson gjetter og fokuserer på lange samtaler om hunden til Frank eller om kona hans i stedet for å prøve å skape spenning og drama rundt kjernen i rivaliseringen og mafiakrigen som pågikk. Det blir ikke bedre av at De Niro er så uinspirert i begge rollene og ærlig talt ser ut som om han har problemer med å holde seg våken i lengre perioder.

The Alto Knights Denne filmen kunne kanskje ha fungert som en miniserie, med to skuespillere i stedet for én i hovedrollene, som begge spiller med et visst engasjement, energi og driv. Slik det er nå, fremstår dette som den dårligste mafiaactionfilmen på mange år, og en film som jeg har hatt problemer med å holde meg våken mens jeg har sett...