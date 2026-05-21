The Amazing Spider-Mans 1000. utgave kommer i september, og den regnes som "den største utgaven i Spider-historien"

Det er snart på tide å feire en virkelig bemerkelsesverdig bragd. Etter flere tiår med historiefortelling er Marvel snart klar med den 1000. utgaven av The Amazing Spider-Man-tegneserien, og i september planlegges det et stort arrangement for å feire milepælen.

Denne historien vil bli skrevet av Joe Kelly og tegnet av Pepe Larraz, der Kelly for tiden er hovedforfatter av den moderne The Amazing Spider-Man-sagaen som startet i april 2025, og Larraz er en hyppig (men ikke eksklusiv) tegner for sagaen. Denne 1000. utgaven vil forene de to og se dem sammen med en "all-star creator line-up" som inkluderer John Romita Jr., Frank Miller, Peach Momoko, Stuart Immonen, Brian Michael Bendis, Dan Slott, J.M. DeMatteis, Patrick Gleason, Marcos Martin, Alien: Earth-skaperen Noah Hawley, og flere. Alle disse personene vil bidra til det som blir kalt "den største utgaven i Spider-historien".

Når det gjelder hva denne historien vil dekke, vil den se Spider-Man mot en ny superskurk kalt Ravage, med synopsis som forklarer følgende :

"Spider-Man står overfor sin største frykt og sin mest skremmende nye skurk på flere tiår. Hvem er denne Ravage? Og hvordan vil hans historieskiftende krefter tvinge Peter til å stille spørsmål ved sin egen arv? Dette er en av Spider-Mans mest personlige kamper noensinne, og en kamp som vil forme hans vei gjennom de neste 1000 numrene!"

Du kan se hovedforsidebildet og det alternative forsidebildet nedenfor, alt sammen i forkant av tegneseriedebuten den 16. september. For de som følger Kellys nåværende The Amazing Spider-Man-serie, vil dette også være det 36. nummeret i den større sagaen.

