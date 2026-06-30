The Angry Birds Movie 3-trailer viser utfordringene ved å være aleneforelder

Fans av videospill vil snart få glede av enda en stor filmatisering, da den etablerte animasjonsfilmserien The Angry Birds snart utvides med en tredje film i hovedserien.

Filmen, som ganske enkelt heter The Angry Birds Movie 3, tar opp tråden fra de tidligere filmene og viser hovedpersonen Red, som nå står overfor utfordringen med å være heltidsfar og oppdra en liten fugleunge som, for å si det rett ut, er et monster. Vi får vite at dette til slutt vil bli Reds "største utfordring hittil".

The Angry Birds Movie 3, som har premiere på kino i jul, 23. desember, har en vanvittig sterk rollebesetning, med stjerner som Jason Sudeikis og Josh Gad, men også et bredt utvalg av andre, blant annet Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernandez, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James og Keke Palmer.

Sjekk ut den nyeste traileren for filmen nedenfor.