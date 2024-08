"The Answer" DLC i Persona 3 Reload vil inneholde en helt ny kamp

HQ

Sega fortsetter å fyre opp under hypen for den kommende Persona 3 Reload DLC Episoden Aigis "The Answer", der vi allerede vet at vi skal slå oss sammen med Aigis' "hengivne søster" Metis, og også at vi må møte en ny fiende som vi aldri har sett før i tidligere Persona 3-utgivelser: The Masked Boy.

Denne sjefen skal visstnok være ganske tøff, og Atlus sier at den vil dele noen temaer med Persona 5. Det kan bare bety gode ting. Persona 3 Reload Expansion Pass inkluderer Aigis-episoden "The Answer", Velvet Outfit and Music Pack, og musikkpakkene Persona 5 Royal EX og Persona 4 Golden EX, og vil være tilgjengelig for kjøp på digitale plattformer for €34,99 (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 og PC).

Sjekk ut traileren for den maskerte gutten som ble avduket på Gamescom ONL i går kveld nedenfor.