The Apprentice gjør Donald Trump sint

HQ

Ali Abbasis film om den unge Donald Trump og hans nære vennskap med den kontroversielle advokaten Roy Cohn vekker sterke følelser hos presidentkandidaten.

Trump selv har nå gått ut på Truth (takk, Variety), hans egen versjon av X, og kritisert The Apprentice ved å kalle den fake og dritt.

På sin sosiale plattform skriver han :

"En FALSK og KLASSELØS film skrevet om meg, kalt 'The Apprentice' (har de i det hele tatt rett til å bruke det navnet uten godkjenning?), vil forhåpentligvis 'bombe'. Det er en billig, ærekrenkende og politisk motbydelig stridsøks, utgitt rett før presidentvalget i 2024, for å prøve å skade den største politiske bevegelsen i vårt lands historie, 'MAKE AMERICA GREAT AGAIN!'"

'The Apprentice vises for øyeblikket på kino.

Har du sett The Apprentice, og hva synes du i så fall om filmen?