The Artifactory handler om å lage loot som helter kan tjene etter å ha vunnet bosskamper

Under vårt besøk i Portugal i forbindelse med DevGAMM fikk vi muligheten til å ta en prat med Berries Studio, for å snakke med Eszter Hallasz om deres kommende prosjekt The Artifactory. Dette er et morsomt og lett partyspill med mye Overcooked -inspirasjon, og med utviklingen godt i gang spurte vi utvikleren om hva som var premisset bak spillet.

"Vi er på motsatt side av heltene, vi er skurkene, som prøver å starte fabrikkene som lager lootet du får på slutten av bosskampene, men fordi fabrikkene sluttet å fungere av en eller annen grunn, sluttet heltene å komme, og monstrene kjedet seg, så Goblin King sendte mennene sine for å starte fabrikkene på nytt."

Hvis du lurer på hvorfor navnet The Artifactory ble valgt, er det et herlig ordspill, for "vi lager artefakter", som Hallasz uttrykker det. "Vi lager alle slags ting i arbeidsbenkene, så vi lager trylledrikker og sverd og alt mulig."

Med inspirasjon fra Overcooked er det en enorm mengde sprø elementer i dette spillet, ikke minst en slem kyllingmekanikk. Vi spurte om hvordan denne fjærkreplagen skaper kaos.

"Så det er en kyllingfigur. Hvis du setter ned kyllingen, vil den stikke av. Så kyllingen vil bevege seg rundt på åkeren. Så hvis du legger den ned, må du fange den, for den vil løpe fra deg. Så dette er det morsomste, alle elsker kyllingen."

The Artifactory har ennå ikke et lanseringsvindu, men det kommer til Nintendo Switch og PC. Når det gjelder utgivelsesplanene, spurte vi Hallasz, som fortalte oss: "Vi har ikke en utgiver ennå. Vi er på utkikk etter en hvis det er mulig."

Du kan se hele intervjuet med Berries Studio nedenfor, med lokal teksting.