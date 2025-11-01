The Asylum er tilbake med Predator: Wastelands

HQ

Hvem trenger Predator: Badlands når du kan få Predator: Wastelands i stedet? Ja, kongene av etterligninger er tilbake og gjør det de er best på, og denne gangen er det Dan Trachtenbergs nye Predator-film med Elle Fanning i hovedrollen som får Asylum-behandlingen. Det vil si - en betydelig billigere og litt mer latterlig versjon, som får premiere bare noen dager før Trachtenbergs kreasjon - nemlig 4. november.

Handlingen? En utenomjordisk jeger krasjlander på jorden, og av en eller annen ubegripelig grunn danner han en allianse med en gruppe nomader i kampen mot en gjeng onde krigsherrer og deres leder. Så hvis du setter pris på B-filmer og alt som hører sjangeren til, og kanskje du allerede er fan av The Asylum. Da har du noe å se frem til i Predator: Wastelands. Sjekk ut traileren nedenfor.