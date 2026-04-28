The Authority har blitt droppet av DC Studios da "det ikke fungerte helt" med det bredere universet

HQ

Da James Gunn og Peter Safran først overtok DC Studios og bestemte seg for å starte DC-universet helt på nytt, og dermed rekonstruere alt arbeidet som Zack Snyder hadde påbegynt med sitt "Snyderverse", ble vi først introdusert for en liste med planlagte prosjekter for den såkalte første delen av den bredere fortellingen. Dette ble kalt Chapter 1: Gods & Monsters, og det var meningen at det skulle få full effekt med Superman og deretter lede til en rekke oppfølgingsprosjekter som skulle introdusere flere andre sentrale DC-figurer.

Så langt har vi sett Peacemaker vende tilbake, blitt introdusert for Creature Commandos, sett Superman på kino, og snart får vi også se Supergirl og Clayface på kino, mens Lanterns kommer på TV-skjermen, alt sammen i forkant av Man of Tomorrow i 2027. Utover dette finnes det planer for andre prosjekter, men det har aldri blitt delt mye substans om noen av disse prosjektene, så deres eksistens har en tendens til å ha en stjerne ved siden av seg, med The Authority som et viktig eksempel.

Denne team-up-filmen var opprinnelig tenkt som en viktig del av Gods & Monsters, men den vil ikke lenger bli laget. Gunn har bekreftet dette i en kommentar i Threads, hvor han forklarer følgende.

"Bare en vanlig glipp. Jeg ville aldri hatt tid til å gjøre dette, og selv om jeg vet at dette er en populær teori på nettet, hadde jeg aldri noen intensjon om å skrive eller regissere The Authority. Manuset var ikke helt der, men enda viktigere var det at det ikke fungerte i forhold til det større DCU, både når det gjelder historien og praktiske hensyn. Kanskje en dag. Men ikke snart."

Man kan lure på om The Authoritys skjebne vil strekke seg til andre verk som har vist lignende eksistenser så langt, inkludert Swamp Thing-filmen, Booster Gold-serien, Blue Beetle-serien og til og med Paradise Lost.

Er det noe kommende DC Universe-prosjekt du er spesielt spent på å se?