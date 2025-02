The Bad Batch vender tilbake i en ny Star Wars-roman som utspiller seg før seriens siste sesong

Hvis du har vært interessert i å dra på flere eventyr med Clone Force 99 og har vært litt skuffet over at troppen med unike soldater har blitt etterlatt nå som The Bad Batch har avsluttet sin serie på Disney+, har vi noen gode nyheter å dele.

HQ

Star Wars har bekreftet at en ny bok kalt Sanctuary er på vei, med denne boken som beskriver eventyrene til Clone Force 99 før hendelsene i den siste sesongen. Mer spesifikt blir vi fortalt at boken vil pakke ut hendelser som skjedde i sesong 2, og ser "Hunter, Wrecker, Tech og Omega når de samarbeider med skattejegeren Phee Genoa om en plan for å gjenoppbygge deres tilfluktsøy etter den ødeleggende tsunamien som ble sett i episoden "Pabu."

Det finnes et mye bredere sammendrag av boken som forklarer at den vil ta for seg hendelsene i forbindelse med en auksjon med høy innsats som går galt, se gjengen forsøke å hjelpe et par med å flykte i sikkerhet, og også rett og slett fortsette å eksistere og trives mens de unndrar seg Imperiets blikk og grepene til dem som ønsker å se dem eliminert.

Star Wars: Sanctuary - A Bad Batch Novel kommer ut 5. august, og du kan se det fargerike omslaget nedenfor.