The Bad Robots gir et nytt blikk på emergent kampsandkasse 4:Loop

HQ

Det var lett for Mike Booth å få 4:Loop til å skille seg ut blant lagskytespillene og live-tjenestene som kom fra Valve og Turtle Rock mot slutten av fjoråret, da det ble presentert på The Game Awards.

Nå var spilldirektøren hos Bad Robots vert for den tredje delen av dagens State of Play-showcase for å dele flere detaljer om spillet og statusen til prosjektet.

Ved å vise direkte spillklipp lovet Booth at "ikke to løp er like" i denne fremvoksende kampsandkassen for fire spillere. Samarbeid og improvisasjon fra både individuelle spillere og troppen som et lag vil være avgjørende for å fullføre målene. I opptakene som ble vist, kunne vi se spillere samle ressurser, få oppgraderinger på basen, håndtere fremmed teknologi og til og med bruke portaler for å krysse kartene.

4:Loop er for tiden i pre-beta-stadiet og vil snart invitere spillere til å bli med på de kommende spilltestene på PS5 og PC.