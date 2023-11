The Ballad of Songbirds & Snakes tjente inn 19,1 millioner dollar på åpningsdagen i USA

HQ

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ser ut til å toppe kinobudsjettet i USA denne helgen, til tross for at de første tallene ligger under forventningene.

Hunger Games-prequelen spilte inn 19,1 millioner dollar på åpningsdagen og forventes å avslutte helgen med 45 millioner dollar på hjemmebane. Dette er litt under de 50 millioner dollarene som filmen var forventet å tjene inn i løpet av de tre dagene.

En annen nykommer denne uken var Trolls Band Together, som spilte inn 9,3 millioner dollar på fredag. Filmen forventes å komme på andreplass med en inntjening på 30 millioner dollar, noe som er en merkbar nedgang fra den opprinnelige Trolls-filmen som ble lansert i 2016 og spilte inn 46 millioner dollar.

Apropos nedgang, The Marvels fikk en nedgang på 87 % denne uken sammenlignet med åpningsdagen. Filmen spilte inn 2,8 millioner dollar på fredag, og den kan være heldig om den får inn 10 millioner dollar i løpet av sin andre kinohelg i USA.

Takk, Variety.