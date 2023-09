The Ballad of Songbirds & Snakes viser frem de første Hunger Games i ny trailer

HQ

Den andre traileren er nettopp sluppet for The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Vi får et innblikk i sultespillets tidlige dager som konsept, og får litt mer fokus på hovedpersonen vår, Cornelius Snow.

Når hovedbøkene kommer, er Snow selvfølgelig president og en ganske skummel fyr, men det har han ikke alltid vært. Det virker faktisk som om han hadde håp for menneskeheten før de første Hunger Games, noe som vises i traileren, spesielt i samspillet med Lucy Gray Baird, spilt av Rachel Zegler.

Dette er Snows historie, men den følger også Baird i hennes forsøk på å overleve i de første sultelekene, som setter en gruppe tilfeldig utvalgte ungdommer opp mot miljøet og mot hverandre. Det oppstår også tilfeldige hendelser for å holde det hele interessant, for eksempel en masse slanger som vi ser i traileren nedenfor.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes lanseres 17. november.