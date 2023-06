The Banner Saga-utviklerne viser frem Towerborne

Det har vært ganske stille fra utviklerne i Stoic etter The Banner Saga 3 kom ut for fem år siden, så spekulasjonene om hva de jobber med har gått en stund. Etter å ha fått svaret kan jeg forstå hvorfor det har gått lang tid.

Towerborne er resultatet av at Stoic ønsket å lage et langt mer lystig og familievennlig spill enn The Banner Saga-trilogien, så de valgte å gå for et beat 'em up-aktig action-rollespill hvor planen er å stadig komme med nye funksjoner og moduser. Ikke at alt fra studioets historie går i glemmeboken, for personer som dør vil huske dette når de gjenopplives. Akkurat hvordan dette påvirker dem og en veldig levende verden som visstnok skal være morsom å utforske etter hvert som den endrer seg basert på historien og valgene dine holdes relativt hemmelig foreløpig.

Når det gjelder kampene loves vi varierte fiender med kule angrep, veldig unike og tilpasningsvennlige våpen og ferdigheter, heftige måter å kombinere angrep på med andre spillere og mer som stadig vil utvikles og forbedres.

Kort sagt høres det ut som om Stoic ønsker å prøve seg på et live-service-spill som er litt mer tilgjengelig for vanlige spillere som ikke nødvendig har tid til å stikke innom hver dag, så vi får se hva som venter når Towerborne lanseres neste år.